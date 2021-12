Lockdown wurde für dreisten Dieb zu „Fluchthelfer“

Diverse Lebensmittel steckte der vorerst Unbekannte ein, ohne sie zu bezahlen. Was der Mann wohl nicht wusste: Er wurde beim Diebstahl im Hofladen gefilmt. Die Auswertung der Aufnahmen brachte die Ermittler schließlich auf die Spur eines 31-jährigen Ungarn, der erst kurz vor der Tat in einem Hotelbetrieb als Abwäscher angestellt worden war. Doch zur Einvernahme kam es nicht. Aufgrund des Lockdowns wurde der Mann wieder entlassen, er fuhr zurück in sein Heimatland.