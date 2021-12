Macron soll Johnson als „Clown“ bezeichnet haben

Diplomatin: Beziehungen „seit Waterloo nicht mehr so schlecht“

Die Beziehungen zwischen Frankreich und Großbritannien sind aktuell alles andere als harmonisch. Die ehemalige französische Botschafterin in Großbritannien, Sylvie Bermann, erklärte gegenüber Times Radio, dass diese „seit Waterloo nicht mehr so schlecht waren“. Nicht nur die steigende Anzahl an Migranten, die die gefährliche Überfahrt von Frankreich über den Ärmelkanal zum Inselstaat riskieren, sorgen für Spannungen. Nach dem Ausstieg Großbritanniens aus der EU kam es auch zu vielen Streitigkeiten, beispielsweise über Fischereirechte.