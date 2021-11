EU-Staaten wollen härter gegen Schlepper vorgehen

Patel fürchtet „noch schlimmere Szenen im eiskalten Wasser“

Auch Patel rief erneut zur Zusammenarbeit auf. „Großbritannien kann dieses Problem nicht allein beheben, wir in Europa müssen uns alle mehr anstrengen, Verantwortung übernehmen und in der Krise zusammenarbeiten“, schrieb sie am Sonntag. Sonst drohten „noch schlimmere Szenen im eiskalten Wasser“ in den nächsten Monaten.