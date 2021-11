Streit nach Tod von Migranten im Ärmelkanal

27 Migranten waren am Mittwoch bei der Überquerung des Ärmelkanals nach Großbritannien ums Leben gekommen, darunter fünf Frauen und ein Mädchen. Zunächst hatten die französischen Behörden von 31 Toten berichtet, später korrigierte das französische Innenministerium die Zahl der Todesopfer auf 27. Dennoch sei dies laut einer Ministeriumssprecherin in Paris nur eine vorläufige Bilanz. Wie viele Menschen insgesamt mit dem havarierten Boot im Ärmelkanal unterwegs waren, lasse sich abschließend noch nichts sagen, so die Sprecherin am Donnerstagmorgen.