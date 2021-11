Bootsunglück: Johnson schreibt Brief an Macron

In dem Brief an Macron begrüßte er zudem ein für Sonntag geplantes Treffen in Calais zwischen der britischen Innenministerin Priti Patel und ihren Kollegen aus Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Deutschland. Die Forderung nach der Rücknahme von Migranten war darin nicht enthalten. Eine entsprechende EU-Regelung kann Großbritannien seit dem Vollzug des Brexits nicht mehr in Anspruch nehmen.