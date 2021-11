Facebook muss Giphy wieder verkaufen

Facebook muss die GIF-Plattform Giphy wieder verkaufen. Das ordnete am Dienstag die britische Wettbewerbsbehörde an. Damit würden „Millionen Nutzer sozialer Medien geschützt sowie Wettbewerb und Innovationen in der Online-Werbung gefördert“, erklärte die Competition and Markets Authority. Der Facebook-Mutterkonzern Meta kritisierte die Anordnung: „Wir schauen uns den Beschluss an und prüfen alle Optionen, darunter auch ein Berufungsverfahren“, sagte ein Sprecher.