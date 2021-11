„Battlefield“-Rivale „World War 3“ zeigt Arsenal

Der polnische Spieleentwickler The Farm 51 („Chernobylite“, „Get Even“) arbeitet mit „World War 3“ an einem opulenten Multiplayer-Shooter nach dem „Battlefield“-Rezept, der Massenschlachten auf weitläufigen Karten verspricht. Zum Betastart präsentieren die Entwickler im neuen Trailer das Arsenal, auf das die Spieler in „World War 3“ zurückgreifen können.