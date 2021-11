„Landwirtschafts Simulator“ schlägt „Battlefield“

Wie „PCGamesN“ berichtet, spielten in der Woche nach der Veröffentlichung zu Spitzenzeiten 105.636 Steam-User gleichzeitig den „Landwirtschafts Simulator 22“, bei „Battlefield 2042“ waren es 105.397. Konsequenterweise lag der Bauernhof-Simulator auch in den Verkaufs-Charts vor dem neuen „Battlefield“ und räumt bessere Rezensionen ab. Während „Battlefield 2042“ auf Steam mit Negativbewertungen überhäuft wird, kommt der „Landwirtschafts Simulator 22“ sehr gut an.