Doris Pamminger: Große Hilfe für kleines Geld

„Ich war total sprachlos, wie der Anruf gekommen ist, und bin es eigentlich noch immer“, erinnert sich unser Herzensmensch Doris Pamminger an jenen Zeitpunkt zurück, an dem sie von ihrer Nominierung erfuhr. Die Korneuburgerin setzt sich für sozial benachteiligte Menschen ein. Im September 2019 gründete sie einen eigenen Sozialmarkt in Korneuburg, in dem schlechter gestellte Familien mit Gütern des täglichen Bedarfs versorgt werden.