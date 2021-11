Rückkehr zum Atomstrom für E-Autos „unvermeidbar“

Zur Umsetzung des von den drei künftigen Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP vereinbarten Ausbaus der E-Mobilität in Deutschland ist nach Berechnungen des Auto-Experten Ferdinand Dudenhöffer die Rückkehr zum Atomstrom unvermeidbar. „Wenn wir die Elektromobilität in Deutschland wirklich ernst nehmen, dürfen wir auf Kernkraftwerke nicht verzichten“, so Dudenhöffer.