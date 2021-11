Der Winter nimmt in Tirol weiter Fahrt auf

Der Dienstag dürfte abermals trüb, aber trockener beginnen. Am Nachmittag brechen freilich mit einem Tief neuerlich anhaltende Schneefälle über Tirol herein. Beispielsweise in Seefeld rechnet Dietz mit bis zu 20 Zentimeter Neuschnee. Die Temperaturen pendeln am Dienstag zwischen minus ein und plus drei Grad.