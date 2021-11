Polytechnikum nun im Fokus der NÖ-Landespolitik

Schon seit Langem ist es mit dem Ruf der Polytechnischen Schulen nicht zum Besten bestellt. Um aber den Fachkräftemangel effektiv bekämpfen und den Einstieg in die Lehre weiter erleichtern zu können, ist diese einjährige Schulform bestens geeignet und soll nun auch bei den Eltern von Mittelschülern beworben werden: „Ich bin eine Freundin konkreter Schritte, deshalb wollen wir ab nächstem Jahr die Elternabende in den Mittelschulen gleich in die Polys oder zu interessierten Firmen verlegen“, kündigt Bildungslandesrätin Teschl-Hofmeister an.