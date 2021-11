Beim Aushelfen in der Pension in Tod gerissen

Die Mutter und Großmutter hatte Freude an der Arbeit, war am Samstag um 6.20 Uhr schon fast fertig und hätte noch in ihrem Heimatort Mauthausen einige Zeitungen zugestellt, als ihr auf der B3 im Stadtgebiet von Perg der Wagen eines 39-Jährigen aus Baumgartenberg auf ihrer Fahrbahn entgegenkam. Der hinter ihm fahrende Lenker hupte noch, wollte die Tragödie verhindern, doch in der langgezogenen Kurve kollidierten die Autos frontal.