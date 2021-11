32 Klassen an einem Tag nach Hause geschickt

Gleich 32 Schulklassen im Bundesland wurden am Donnerstag in den Heimunterricht geschickt, nachdem die neue Regelung in Kraft getreten war. Denn bei zwei positiven Covid-Fällen in einer Klasse wechselt die gesamte Klasse ins Distance-Learning. Diese klare Regel macht es Schulen, Lehrern, Eltern und Kinder wesentlich einfacher. Noch am Beginn der Woche herrschte pures Chaos, weil das Land an die Eltern appelliert hatte, die Kinder aus epidemiologischen Gründen zuhause zu lassen. Das Bildungsministerium bestand aber auf einen Unterricht nach Stundenplan. So hätte es sogenannten Hybrid-Unterricht geben müssen, was in der Praxis schwierig bis unmöglich ist. „Jetzt sind wir gut unterwegs. Die Schulen sind zudem durch die vielen Test ein gut kontrollierter Raum“, so Landesrätin Daniela Gutschi. Übrigens: Am ersten Tag der neuen Regeln erwischte es im Doppler-Gymnasium in der Stadt Salzburg gleich zehn Klassen auf einmal. Landesweit sind es derzeit an die 100.