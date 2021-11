Personalsituation bei Betrieben teils angespannt

Einen Dominoeffekt lösen die hohen Infektionszahlen in den heimischen Betrieben aus. Laut einer Umfrage der Industriellenvereinigung OÖ bei 90 Unternehmen fehlen in Firmen derzeit zwischen drei und zehn Prozent der Belegschaft, weil sie an Covid-19 erkrankt oder in Quarantäne sind.