Pkw-Lenker (53) krachte in Gegenverkehr und starb

Am Donnerstag um 12.14 Uhr lenkte ein 53-jähriger Österreicher einen Pkw im Gemeindegebiet von Thaur auf der B 171 in Fahrtrichtung Innsbruck. Aus ungeklärter Ursache geriet er links von seiner Fahrbahn ab, überfuhr den begrünten Mittelstreifen und prallte auf der Gegenfahrbahn frontal in den Wagen eines 43-jährigen Österreichers, der eine 41-jährigen Österreicherin als Beifahrerin mitführte. In der Folge kam es zu einer weiteren Kollision mit einem Pkw, der von einem 56-jährigen Österreicher gelenkt wurde.