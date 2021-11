Ballengabel durch Hand: „Hab‘s gar nicht gespürt“

„Ich half noch einem Freund beim Umschlichten von Holzplatten, als plötzlich ein paar umfielen und ich so unglücklich stand, dass meine Hand zur Ballengabel gedrückt wurde. Dass sich diese durch die ganze Hand gebohrt hat, hab’ ich gar nicht gespürt“, erinnert sich der 32-Jährige an den Unfall am Mittwochabend. An ein Herausziehen der Gabel vor Ort war nicht zu denken, „das hat dann doch weh getan“, und so kamen Rettung und Feuerwehr zu Hilfe.