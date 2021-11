Frau geständig: Auftragskiller auf Ex-Mann gehetzt

Ursprünglich anderer Zweck

Innes startete seine Website übrigens nicht, um Kriminelle zu fangen, sondern als mögliche Geschäftsidee. Von 2003 bis 2005 studierte er Netzwerksicherheit und dachte darüber nach, ein Unternehmen zu gründen, das die Online-Infrastruktur eines Unternehmens auf Schwachstellen testet. Außerdem sammelte er Domänennamen in der Hoffnung, sie gewinnbringend weiterzuverkaufen. Am 5. Februar 2005 registrierte er RentAHitman.com und spielte damit auf die doppelte Bedeutung des Wortes „Hit“ an, das sich sowohl auf einen Angriff auf ein System als auch auf Online-Ansichten, also Klicks beziehen kann.