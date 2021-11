Tschechien erwägt Impfpflicht für Über-60-Jährige

Osten Tschechiens am schlimmsten betroffen

Nach aktuellen Zahlen gab es in Tschechien innerhalb von sieben Tagen zuletzt 1029 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Am stärksten sind weiter die östlichen Landesteile betroffen. Die Armee entsandte zusätzliche Soldaten zur Unterstützung in überlastete Krankenhäuser. In manchen Städten wie in Varnsdorf und Krasna Lipa nahe der Grenze zu Deutschland wurden die Weihnachtsmärkte vorsichtshalber abgesagt.