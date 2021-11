Rekord bei Neuinfektionen in Tschechien

Nicht nur hierzulande gibt es traurige Rekorde bei den Corona-Zahlen, auch in unserem Nachbarland Tschechien hat die Zahl der täglichen Neuinfektionen ein Allzeithoch erreicht. Innerhalb von 24 Stunden gab es 22.479 neue bestätigte Fälle, wie das Gesundheitsministerium in Prag mitteilte. Der bisherige Höchststand lag bei 17.778 Fällen am 6. Jänner. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 813.