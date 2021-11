Ein Konzert der Musikkapelle für die Ewigkeit

Er stand am Montag noch unter dem Eindruck des überwältigenden Erlebnisses, das „das absolute Highlight in einem Musikantenleben darstellt“. Edelbert Zboril, Obmann der Musikkapelle Haiming, hatte mit seinen 60 Musikanten und Marketenderinnen das Glück, bei der Expo Dubai 2020 aufspielen zu dürfen. Glück hatten die Oberländer wahrlich, denn das Los entschied, wer von den 20 Aspiranten die Tiroler Tradition in den Vereinigten Arabischen Emiraten hochhalten darf - für die Haiminger wie ein Lottosechser!