Handyhersteller emporia verzeichnet bestes Jahr

Der Linzer Handyhersteller emporia erwartet mit einem Umsatzplus von 50 Prozent das wirtschaftlich beste Jahr in der Firmengeschichte. „emporia wird in Österreich im Jahr 2021 rund 150.000 Handys verkaufen. Eines der Rezepte für den Erfolg ist die Lieferfähigkeit auch in turbulenten Zeiten. Wer liefern kann, gewinnt“, so emporia-Eigentümerin Eveline Pupeter in einer Aussendung. Das Lager fürs Weihnachtsgeschäft sei gut gefüllt.