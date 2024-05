IKG-Präsident fordert Ende von Palästina-Camp

Die Veranstaltung wird vom Mauthausen Komitee organisiert und feiert das Kriegsende am 8. Mai. Seit 2013 ist sie jährlich am Heldenplatz in Wien. Diesmal wird unter anderem eine Rede der Zeitzeugin Rosa Schneeberger erwartet, die als Fünfjährige mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern in ein Lager deportiert wurde.