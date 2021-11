Letzte Chance für Weihnachtseinkäufe?

Bereits Routine aus dem Vorjahres-Lockdown

„Unsere Stärke ist, dass wir dem Online-Handel und den Großen mit persönlichem Service entgegen treten“, sagt Günther Kappacher. Er setzt auf individuelle Beratung, Lieferung und Montage – auch im Lockdown. In seinem Elektrogeschäft in St. Johann wird er diesmal wieder ein digitales Schaufenster anbieten. Kunden können online einen Blick in das geschlossene Geschäft werfen. Via PC oder Telefon werden sie beraten.