Übt Dornauer schon Rolle als Koalitionspartner?

Plötzlich die Ruhe in Person

Gemeint ist, dass Dornauer, der vor noch nicht allzu geraumer Zeit eher für flotte Sprüche und auch andere Auffälligkeiten gut war, plötzlich die Ruhe in Person ausstrahlt. Nicht nur, dass er in vielen Bundesbereichen nahezu eins zu eins nachplaudert, was auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner - einst seine Intimfeindin - betont, zeigt er sich bei Tiroler Themen zahm wie ein Rehlein. Das ist um so bemerkenswerter, als Dornauer mit der SPÖ die größte Oppositionspartei im Landtag anführt (sie erhielt 2018 bei der Wahl 17,25%, LH Günther Platter entschied sich aber dennoch für eine Koalition mit den Grünen, die nur auf 10,67% kamen) und somit eigentlich alles von der Regierungsbank kommende niedermachen müsste.