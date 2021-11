Pickerl: Ausweitung lässt die Stadtkasse klingeln

Die Stadt Wien und die Autofahrer. Das ist ein zwiespältiges Verhältnis. Einerseits will man den Verkehr möglichst zurückdrängen (Stichwort: Klimaschutz). Andererseits sind die Wagenbesitzer eine gute Geldquelle. So ist die Parkgebühr (Pickerl und Parkscheine) ein wahrer Goldesel (siehe Grafik). Spülten die Einnahmen 2010 noch kaum 67 Millionen Euro in die Kasse, werden es 2023 laut Budgetvoranschlag fast 170 Millionen Euro sein.