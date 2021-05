Parkpickerl-Ausweitung trifft Burgenlands Pendler

Abwanderung befürchtet

Rund 50.000 burgenländische Pendler seien auf ihren Job in Wien angewiesen. Schon lange würden Park&Ride-Anlagen versprochen, passiert sei aber bisher nichts. Tschürtz befürchtet nun, dass viele Pendler ihren Hauptwohnsitz in die Bundeshauptstadt verlegen würden, um so das Parkpickerl beantragen zu können.