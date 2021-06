U-Bahn ins Umland und flächendeckendes Parkpickerl

Beim Parkpickerl ist es etwas differenzierter. Doch auch hier: Die Mehrheit quer durch alle Parteien möchte ein Ende des „Fleckerlteppichs“ mit den vielen Ausnahmen. Eine Gesamtlösung soll her, eine Parkraumregelung für die ganze Stadt. Grund ist der Dominoeffekt: Jede neue Einführung des Pickerls in einem Bezirk führt zu Verdrängungseffekten in Nachbarbezirke (wie häufig beobachtet). Interessanterweise finden sich die größten Gegner des Vereinheitlichens bei den mitregierenden Neos (37%) sowie bei der FPÖ (37%). Die größte Zustimmung herrscht unter SPÖ-Wählern.