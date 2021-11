443 Burgenländer binnen eines Tages infiziert

Die Fallzahlen schnellen seit Tagen in die Höhe: So auch am Freitag mit einem Rekordwert von 443 Neuinfektionen. Während 2818 Burgenländer derzeit Corona-positiv sind, befinden sich insgesamt 4038 in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt heute 763,50, wobei die Stadt Rust (1616,16), der Bezirk Mattersburch (750) und der Bezirk Oberpullendorf (710,81) negative Spitzenreiter sind.