Neue Attraktion statt Streichelzoo im Familypark

Im Familypark in St. Margarethen leuchten nicht nur Kinderaugen, auch für Erwachsene bleibt der Freizeitpark ein Abenteuer. Dafür sorgt das bunte Programm, das mit fast jeder Saison erweitert wird. So auch 2022: Denn bereits seit dem vergangenen Winter wird im Familypark fleißig an einer Großattraktion gebaut. Mit einem Investitionsvolumen von neun Millionen Euro orientiert sich der Neuzugang dabei an internationalen Maßstäben.