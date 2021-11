Ohne PCR-Test-Ergebnis gibt es keine Quarantäne

Wirtin bekam keinen Bescheid

Auch Eleonore Aitzetmüller (58) aus Gmunden ärgert sich über die derzeitigen Abläufe in Oberösterreich: Ihr Mann war am 5. November an Corona erkrankt, ihr Sohn am 11. November, die Wirtin bekam aber keinen Bescheid, dass auch sie in Quarantäne bleiben sollte: „Ich durfte nicht in Quarantäne. Das ärgert mich furchtbar. Wer weiß, wen ich alles angesteckt habe?“