Bei Migräne nicht tatenlos bleiben, es gibt Hilfe

Kein Beleg für „Migräne-Diäten“

Viele Patienten würden laut Dr. Claudio Lind, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie aus Wien, auf vorbeugende Effekte durch „Migräne-Diäten“ hoffen, hier fehlt allerdings bislang jeder wissenschaftliche Nachweis. Vielmehr bestünde die Gefahr von Mangelernährung und sogar einer Verschlechterung der Beschwerden, denn der Hirnstoffwechsel von Personen mit Migräne braucht extra viel Energie, speziell in der Früh, wenn der ,Tank‘ leer ist. Damit stellt etwa Intervallfasten keine Option dar. Was zählt, sind regelmäßige, in kürzeren Abständen über den Tag verteilte Mahlzeiten sowie genügend Flüssigkeit.