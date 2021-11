Drogbas Erben: Toptalente am Sprung nach Salzburg

Die Bullen-Bosse wilderten dafür bereits in zahlreichen afrikanischen Ländern und nutzten ihre exzellenten Kontakte in Mali, Sambia oder auch Nigeria. Aktuell steht die Elfenbeinküste hoch im Kurs. Mit Karim Konate und Oumar Diakite waren zwei Ivorer bereits das eine oder andere Mal in der Mozartstadt und bestritten auch schon Testspiele für den Bullen-Nachwuchs.