Salzburgs Okafor nach WM-Coup: „Habe Blut geleckt“

In der 48. Minute war der Bann gebrochen. Nach einer Flanke von Xherdan Shaqiri köpfelte der Bulle zum 1:0 ein. Ausgelassener Jubel in Luzern. Am Ende gewannen Okafor & Co. sogar mit 4:0. „Ich habe alles gegeben, alles reingeworfen“, strahlte der 21-Jährige im SRF-Interview. Es war sein erstes Nationalteam-Tor: „Das ist erfreulich. Aber ich bin glücklicher, dass wir zur WM fahren. Wir sind ruhig geblieben, haben weitergemacht. Wir wussten: Sobald das erste Tor kommt, wird’s einfach. Nach dem 1:0 ist es gelaufen wie am Fließband. Und jetzt feiern wir. Ich bin unglaublich stolz auf jeden hier!“