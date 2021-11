Leoben: Asyl-Großquartier wird schon bald bezogen

Polizei verstärkt Streifendienst

Schützenhöfer gestand in seiner Antwort ein, dass ihm die globalen Krisen große Sorgen bereiten. Mauern und Stacheldraht wären aber nicht die Lösung, es brauche europäische Solidarität. Die wird in der steirischen Landstube zwar nicht hergestellt - es gibt aber auch Konkretes für Leoben: Sobald Flüchtlinge eintreffen, wird der Streifendienst der Polizei verstärkt, so der Landeshauptmann. Auch soll es rund um die Uhr Sicherheitspersonal geben. Schützenhöfer betonte, in Kontakt mit Innenminister Karl Nehammer zu sein.