Haltestelle Schallmoos: Drittstich im Impfbus

Was in Wien schon länger gilt, ist jetzt auch für Salzburg fix: Die Covid-Booster-Impfung ist ab sofort schon nach vier anstatt bisher sechs Monaten möglich. Der dritte Stich für Salzburger ist auch der Grund, weshalb viele aktuell zu Impfstationen in Stadt und Land gehen. Manchmal kommt die Auffrischung per Bus auch zu ihnen.