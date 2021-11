Gemeinde verkauft Amt: Alte Schule wird Rathaus

Immobilien ganz neu geordnet

In Strasshof wurde daher ein neuer Schulcampus errichtet, an dessen Standort knapp 1000 Kinder seit dem Herbst 2020 die Volks-, Sonder- und Mittelschule besuchen. Im Zuge dessen ordnete die Gemeinde ihre Immobilien gleich ganz neu – und das führte jetzt zum Verkauf des eigenen Rathauses. Dieses wurde nun an eine Immobilienfirma übertragen. Ausziehen müssen und können die Mitarbeiter vorerst aber nicht, denn das neue Quartier muss noch umgebaut werden. Mit dem Verkaufserlös von 1,3 Millionen Euro wird die ehemalige Mittelschule bis zum kommenden Herbst renoviert und an die Bedürfnisse der Verwaltung angepasst.