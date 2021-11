Heftige Gefechte zwischen Armenien & Aserbaidschan

Das Verteidigungsministerium in Baku erklärte seinerseits, armenische Soldaten hätten am Dienstag aserbaidschanische Stellungen in den Provinzen Kalbadschar und Latschin angegriffen. Beide Provinzen hatte Armenien nach den schweren Kämpfen im vergangenen Jahr an Aserbaidschan abtreten müssen. Bei dem armenischen Angriff am Dienstag habe es sich um eine „großangelegte Provokation“ gehandelt, erklärte man. das Verteidigungsministerium in Baku.