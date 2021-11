Extremsportler mit viel Herz und strammen Wadeln

50 Kilometer am Morgen, weitere 70 um die Mittagszeit – so sieht das tägliche Programm auf dem Ergometer des 68-jährigen Extremsportlers aus. „Es gehört zu meinem Tagesablauf, und ich fühl’ mich wohl dabei. In der Früh soll man ohnehin ein wenig Bewegung machen“, grinst Mattersberger. Dabei genießt er den Ausblick auf die Lienzer Dolomiten, hört Radio und sieht sich seine Streckenprofile am Bordcomputer an.