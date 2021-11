23-jähriger Lehrling finanzierte Terrorgruppe

Mehrere Überweisungen auf IS-Konten getätigt

Ab 2019 war er laut Staatsanwaltschaft für den IS aktiv. Auf einschlägigen Internetforen trat der 23-Jährige Chats bei, sammelte Spenden, um sogenannte Schwestern (in Lagern inhaftierte Frauen von IS-Kämpfern) freizukaufen. Es sei ihm nur um „humanitäre Hilfe“ gegangen, betont der Angeklagte vor dem Richter. Kurzzeitig stand der Lehrling sogar mit einem Kämpfer des HTS – einem extremistisch-islamistischen Bündnis verschiedener Milizen – in Kontakt. Das bei ihm sichergestellte Propagandamaterial hätte ihm allein zu Informationszwecken gedient.