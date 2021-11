„Krone“-Herzensmensch war „erst einmal baff!“

Monatliche Treffen im Bildungshaus

Hilfe gibt es obendrein aber auch bei etwaigen Rehabilitationen sowie der Vermittlung von behindertengerechten Urlaubsquartieren. Jeden ersten Samstag im Monat treffen sich die Mitglieder im Bildungshaus St. Hippolyt in der St. Pöltner Eybnerstraße. „Wir freuen uns auf jedes einzelne neue Mitglied“, erklärt der Herzensmensch - und meint das auch so. An den Moment, in dem er von seinem Preis erfuhr, erinnert er sich: „An und für sich bin ich ja nicht recht auf den Mund gefallen. In diesem Moment war ich aber erst einmal baff.“