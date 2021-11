Wintereinsatz: Neue Salz-Streutechnik spart Geld

„Allein das Streusalz kostet in einem durchschnittlichen Winter zwei bis drei Millionen Euro“, sagt Gruber. Das entspreche einer Menge von etwa 20.000 Tonnen. In einem strengen Winter können es sogar 40.000 Tonnen werden! Um in diesem Bereich Kosten einzusparen, setzt die Straßenmeisterei auf eine neue Technik: Salzsole.