Krypto-Betrüger prellten Anleger um Millionen

Weitere Unternehmen im Visier

Gleichzeitig ermittelte die Polizei gegen ein unweit von Rom tätiges Unternehmen, das mit dem Trentiner Netzwerk in Verbindung stand, sowie gegen einen deutschen Betrieb. Sie sollen sich in die Computerkommunikation zwischen den Servern der Banken eingeklinkt und so ein nationales Kreditinstitut betrogen haben. Die beiden Unternehmen gehörten fünf Personen, gegen die die Ermittler in Trient einen Haftbefehl erlassen haben.