Rachepornos und Rassismus: Bürgermeister verhaftet

IP-Adresse führte zu Haus des Bürgermeisters

Die Ermittler folgten der Spur der Postings: Sie entdeckten Reddit-Konten, die den Anschein erwecken sollten, sie seien persönliche Accounts des Opfers. Mit diesen Konten wurden „Fotos des Gesichts des Opfers und seines Intimbereichs in öffentliche Reddit-Foren gepostet“, so die Ermittler. Weitere Fotos habe man in Foren entdeckt, in denen rassistische Beleidigungen dazu gepostet wurden. Die Postings wurden zurückverfolgt: Die IP-Adresse gehörte zu einem Haus in Cambridge, das dem Bürgermeister gehört.