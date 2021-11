Schutzzone ist nun Fall für die Staatsanwaltschaft

„Willkür und falsche Fakten“

Das würde schon beim Ersteller selbst beginnen. Friedmund Hueber wurde kurz nach Erhalt des Auftrags nämlich in den Gestaltungsbeirat nominiert. „Das verstößt aber gegen die Geschäftsordnung des Gremiums, weil Mitglieder keine öffentlichen oder privaten Planungsaufträge in der Stadt annehmen dürfen“, betont Estermann. Aber auch der Inhalt des Gutachtens wird scharf kritisiert. „Der Begriff ,Voith-Siedlung‘ ist uns nicht bekannt, die räumliche Erstreckung wurde daher willkürlich festgelegt“, so Estermann. Zudem würden darin zahlreiche Fakten falsch dargestellt werden, etwa dass es sich bei der Siedlung um ein geschlossenes Ensemble handle. Das Honorar von 12.500 Euro für 37 Einzelobjekte stehe zudem in keinem Verhältnis zum Arbeitsumfang. „Es bestärkt die Annahme, dass das Gutachten nur den Wunsch der Stadt legitimieren soll“, heißt es in der Sachverhaltsdarstellung.