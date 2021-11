Vandalen überfluteten Einkaufscenter in Bruck

Wie die Vandalen in das Einkaufscenter in der Rosseggerstraße eingebrochen sind, ist noch unklar. Fest steht, dass Wasserhähne in den Toiletten aufgedreht und die Abflüsse verstopft wurden. Das gesamte Erdgeschoß wurde zentimeterhoch überflutet. Das Wasser tropfte bis in den Keller hinunter.