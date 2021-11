Bewegung und Farbe helfen gegen den November-Blues

„Oberösterreich bildet am Montag eine Ausnahme. Die Woche beginnt föhnig, dadurch reißt der Nebel immer wieder auf, und es dringen einige Sonnenstrahlen durch“, lautet die Kurzprognose des Meteorologen für den Wochenanfang. Auch am Dienstag gibt es noch Chancen auf etwas Sonne. Den Mittwoch sehen die Wettermodelle aber nebelig trüb mit Regen. Verantwortlich für das typische graue, nasskalte Novemberwetter ist eine stabile Hochdruckfront im Westen, die auf den Alpenraum wirkt. „Hochdrucklagen sind anfällig für Nebel. Und es ist derzeit weit und breit kein Tief in Sicht, das den Nebel vertreiben könnte“, so Experte Demel. Auch auf Schnee in den Tälern müssen die Oberösterreicher zumindest vorerst noch warten.