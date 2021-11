Ampel-Experten sehen Teil-Lockdown skeptisch

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) kündigte am Sonntag ein „engmaschiges Netz” an Kontrollen an, um die Einhaltung des Teil-Lockdowns zu kontrollieren. Ein internes Protokoll der Ampel-Kommission geht jedoch davon aus, dass die verschärften Maßnahmen auf die derzeitige Situation wohl „kaum merkliche Effekte” haben werde, bzw. nur schwer umsetzbar sind.