Fixiert: Ab Montag, 0 Uhr, Lockdown für Ungeimpfte

Die Regierung hat am Sonntag mit den Landeshauptleuten konferiert, um die Maßnahmen zur Eindämmung der stark steigenden Corona-Infektionszahlen zu fixieren. Schon im Vorfeld wurde bekannt, dass bereits ab Montag, 0 Uhr, ein Lockdown für Ungeimpfte in Kraft treten wird. Man sei aufgrund der enormen Entwicklung zu der Verschärfung gezwungen, erklärte Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP). Die Einhaltung solle mit „engmaschigen Kontrollen“ überprüft werden. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) stellte sogar noch schärfere Regeln in den Raum.