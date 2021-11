Mückstein: „Werden weitere Maßnahmen benötigen“

3G-Regel am Arbeitsplatz ließ Impfquote wieder steigen

„Ganz besonders in Oberösterreich und in Salzburg“ würde sich das Virus hauptsächlich unter den „Ungeschützten“, also nicht Geimpften, ausbreiten. Der derzeit einzige Weg aus der Pandemie sei die Impfung, erklärte Mückstein, der dabei aber auch eine gute Nachricht parat hat: Die Impfquote ist seit der Ankündigung der 3G-Regel am Arbeitsplatz deutlich angestiegen - die Impfungen pro Tag hätten sich sogar vervierfacht.